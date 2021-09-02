Столичные власти попросили РЖД провести реконструкцию Сыромятнического тоннеля максимально бережно.

Столичные власти попросили РЖД провести реконструкцию Сыромятнического тоннеля максимально бережно.Знаменитыйтрамвайный тоннель XIX века вСыромятническом проезде является одним из исторических достопримечательностей Москвы. Тоннель не просто старинный, а банально старый, поэтому для его сохранения требуется реконструкция. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал внимательно следить за сохранением этого уникального объекта.Сегодня поверх тоннеля проходит линия наземного метро МЦД-2. Глава города уточнил, что для будущего диаметра МЦД-4 компания РЖД намерена построить там дополнительные пути, чтобы сократить интервал движения пригородных поездов.Очевидно, что реконструкция – безальтернативный вариант. Однако, очень важно, чтобы специалисты сохранили все ключевые особенности исторического тоннеля, поэтому столичные власти попросили РЖД провести ремонтные работы максимально бережно."Проектировщикам было дано поручение найти решение, которое сохранило бы красоту тоннеля и решило задачу развития пригородного движения. Да и сам тоннель не мешает привести в порядок", – отметил Собянин.Некоторые граждане высказывают опасения за судьбу Сыромятнического тоннеля, основываясь на проекте, который был забракован мэрией еще в прошлом году. Естественно, серая бетонная эстакада с изуродованными трамвайными путями никому не пришлась по вкусу – от этой халтуры власти отказались.Новый проект реконструкции позволит сохранить уникальную арку тоннеля. Останется и оригинальное сплетение трамвайных путей, которое нигде в Москве больше не встречается. Перед специалистами поставлена задача сделать объект максимально функциональным при сохранении его исторических особенностей.Отметим, что реконструкция и снос – это принципиально разные вещи, а не синонимы, как это хотели бы преподнести ряд активистов. В Интернете есть петиция против "уничтожения исторического облика тоннеля", которая по сути борется ни с чем. Власти Москвы делают все возможное, чтобы сберечь исторический облик знаменитого тоннеля.Вот и автор петиции – депутат Мосгордумы Дарья Беседина – уже поняла, как на самом деле обстоит ситуация. Она получила соответствующий ответ от РЖД и положительно оценила проект реконструкции."Сообщают, что при реконструкции все останется на месте:и арочный свод, и кирпичные стены, а нужные для железной дороги конструкции небудут загораживать красоту. Самое лучшее решение!", — отметила депутат.