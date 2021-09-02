В минувшую субботу, 28 августа, в Красной Пахре был торжественно открыт новый мемориал в память подвигах воинов, которые защищали интересы России за рубежом и помогали союзникам нашей страны. Об установке памятника в парке Победы просил Совет ветеранов поселения Краснопахорское.

В минувшую субботу, 28 августа, в Красной Пахре был торжественно открыт новый мемориал в память подвигах воинов, которые защищали интересы России за рубежом и помогали союзникам нашей страны. Об установке памятника в парке Победы просил Совет ветеранов поселения Краснопахорское. Руководитель краеведческого портала Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь () Тимур Ахметвалеев уверен, что со временем таких памятников будет становиться больше.Это свидетельство культурного перехода, – уверен Ахметвалеев. – Если до настоящего времени в центре внимания были в первую очередь ветераны Великой Отечественной войны, то сегодня общество все больше внимания обращает и на тех участников боевых действий, за плечами которых опыт войны в Афганистане, в Анголе, на Кубе, в Карабахе, на российско-китайском пограничье. Поколение ветеранов ВОВ, к большому сожалению, большей частью уже не с нами: спустя 76 лет живы лишь единицы тех, кто воевал. Еще остаются те, кого называют детьми войны, но и их не так много. При этом десятки тысяч ветеранов войны в Афганистане 1979-1989 годов, которым сейчас уже за 50-60 лет, практически получают меньшее признание и поддержку, хотя они рисковали жизнью порой не меньше. Что уже говорить о других интернациональных операциях, о которых широкой общественности порой мало что известно?.Предложение Совета ветеранов поселения Краснопахорское установить монумент именно воинам-интернационалистам восстанавливает историческую справедливость. Идею ветеранского сообщества поддержали зампред всероссийской организации Боевое Братство, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, депутат Мосгордумы Валерий Головченко, администрация поселения.В начале лета в основание монумента была заложена капсула времени с пожеланиями в адрес потомков помнить о подвигах воиновXXстолетия. А в конце августа все работы были успешно завершены. В открытии приняли участие ветераны боевых действий, жители поселения и военнослужащие 100-го полка Минобороны России.Гости и жители поселения высадили рядом с новым памятником аллею яблонь в память о знаменательном событии. Важно, что на территории ТиНАО появляются новые достопримечательности. Такие монументы не просто позволяют облагородить наши поселки и города, но и создают наглядную историю наших поселений, закрепляют в народной памяти имена людей, местных жителей, которые совершали подвиги, защищая Родину, – считает Тимур Ахметвалеев.Краеведческий портал newmoscow.life создан автономной некоммерческой организацией Центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие в рамках реализации проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы.