Внятных объяснений от «силовиков» об инциденте СМИ так и не получили.

В аэропорту Барселоны задержан криминальный авторитет Левана Абуладзе, который в конце 2020 года сбежал из здания суда во Владимире. Об этом сообщает полиция Испании.Его взяли при попытке въехать в страну по фальшивому паспорту гражданина Украины. В расследовании принимали участие правоохранительные органы Грузии. Испанцы уверены, что находясь в их стране, «вор в законе» намеревался продолжить руководить преступным сообществом.Напомним, что 16 декабря Левана Сухумского доставили в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения. Авторитету грозило 15 лет колонии.По просьбе защитников с подозреваемого сняли наручники, после чего он «отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении», то есть сбежал из здания суда. Внятных объяснений от «силовиков» об инциденте СМИ так и не получили.