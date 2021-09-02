Трагедия произошла 1 сентября.

Вчера, 1 сентября, около 15:00 в Коврове на улице Володарского при проведении земляных работ обвалился грунт и рабочего завалило землёй.На место трагедии выехали сотрудники дежурной смены поисково-спасательного отряда. В это время рабочие пытались откопать своего коллегу.«Была видна голова, но молодой человек не подавал признаков жизни», - подробностями спасатель Михаил Быков.Мужчину вытащили на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.«Слишком долго находился под землей», - добавил Михаил.