Трагедия произошла 1 сентября.
Вчера, 1 сентября, около 15:00 в Коврове на улице Володарского при проведении земляных работ обвалился грунт и рабочего завалило землёй.
На место трагедии выехали сотрудники дежурной смены поисково-спасательного отряда. В это время рабочие пытались откопать своего коллегу.
«Была видна голова, но молодой человек не подавал признаков жизни», - подробностями спасатель Михаил Быков.
Мужчину вытащили на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Спасти пострадавшего не удалось. Он скончался.
«Слишком долго находился под землей», - добавил Михаил.