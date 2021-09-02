В обоих случаях местонахождение имущества было установлено оперативниками.

30 августа в МО МВД России «Ковровский» обратился местный житель 1973 г.р., сообщивший о пропаже принадлежащего ему велосипеда. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 8000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен местный житель 1992 г.р.Фигурант был задержан.Установлено, что злоумышленник, безработный мужчина, проживающий в соседней квартире, подобрал ключ от колясочной, где хранился велосипед, совершил кражу и впоследствии сдал похищенное в скупку.В совершении аналогичного преступления подозревается ранее судимый ковровчанин 1991 г.р.Ночью 8 августа фигурант, уходя от своих знакомых, обратил внимание на оставленный на лестничной площадке велосипед, похитил его и впоследствии реализовал.Сумма причиненного ущерба составила 21 850 рублей.В обоих случаях местонахождение имущества было установлено оперативниками. Похищенные велосипеды изъяты.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).