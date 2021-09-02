Деньги перечислены после вмешательства прокуратуры.

Владимирская прокуратура заставила выплатить 39 сотрудникам скорой медицинской помощи в Радужном 750 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В ходе проверки прокуроры выяснили, что в ЗАТО скопилась задолженность по ковидным доплатам.«По результатам принятых мер медики получили социальные выплаты в полном объёме», - гласит сайт Владимирской областной прокуратуры.Напомним, что в августе по результатам , инициированной заместителем губернатора Ольгой Гребнёвой, главврачу больницы в Радужном объявлен . В работе учреждения выявлены нарушения.