В жилом комплексе Татьянин парк поселения Московский завершились работы по обустройству площадки для выгула собак. Проект был реализован по просьбе жителей: место размещения площадки и ее особенности были выбраны на основе пожеланий жителей ЖК.

В жилом комплексе Татьянин парк поселения Московский завершились работы по обустройству площадки для выгула собак. Проект был реализован по просьбе жителей: место размещения площадки и ее особенности были выбраны на основе пожеланий жителей ЖК.Площадки для выгула и дрессировки собак должны стать таким же обязательным элементом дворовых пространств, как и игровые комплексы, а также места для занятий спортом, – считает руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве Марат Исмагилов. Проект реализуется с января 2021 года Фондом Гражданский контроль при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.Эксперт напомнил, что по сведениям портала открытых данных Правительства Москвыdatamosruв столице официально зарегистрировано 502 площадки для выгула собак. Другие информационные сервисы, в частности исследование программы Мой район, указывают на наличие 700 площадок для собак на территории столицы (часть из них представляют собой самодеятельные территории, обустроенные энтузиастами). Их совокупная вместимость ориентировочно составляет порядка миллиона четвероногих.При этом территориальное распределение площадок неравномерное. Лишь 23 площадки расположены на территории Новой Москвы – это 4,6% от общего числа. Такая пропорция более-менее соответствует соотношению по численности населения между ТиНАО и остальными округами столицы. Но если взглянуть на ситуацию с позиций протяженности территорий, то дисбаланс очевиден: Новая Москва по площади почти в полтора раза больше старой, – уверен Марат Исмагилов.Руководитель проекта Популяризация и развитие мест заботы о животных в Новой Москве считает, что проекты по созданию площадок для выгула и дрессировки собак, а также другие проекты так называемой дог-френдли инфраструктуры способствуют улучшению эпидемической и эпизоотической обстановки в городе, уменьшению количества укусов людей и животных и других конфликтных ситуаций с участием собак, повышению кинологической культуры и гражданской активности собаководов, созданию клубов по интересам.Хорошим примером такой инициативы стало открытие площадки в ЖК Татьянин парк: комплекс при содействии депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина был разработан и обустроен с учетом пожеланий жителей. Администрация поселения содействовала в подготовке основания площадки, установке малых архитектурных форм и обустройстве прилегающей территории в рамках комплексного подхода.