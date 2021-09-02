Цель акции - противодействие идеологии терроризма и популяризация позитивных установок, направленных на формирование гармоничных отношений в обществе...

Акция посвящена памятной дате «День солидарности в борьбе с терроризмом», которая проводится ежегодно 3 сентября.Дата связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году. В результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них 186 – дети.Цель акции - противодействие идеологии терроризма и популяризация позитивных установок, направленных на формирование гармоничных отношений в обществе.Сегодня у мемориала «Вечный огонь» собрались руководители и сотрудники УВД, чтобы вспомнить трагические события, произошедшие в 2004 году в Беслане и почтить память жертв террористических актов. Со вступительным словом выступил начальник УВД по СВАО полковник полиции Константин Строганов. Трогательные и проникновенные слова также прозвучали и от собравшихся. Присутствующие со свечами в руках почтили память погибших в Беслане минутой молчания и выпустили в небо белые шары в память о жертвах теракта.Акция «Мир детям» оставила след в сердце каждого ее участника. В этот день присутствующие объединились в памяти произошедших событий и еще раз увековечили ее. Безопасность общества зависит от личного неравнодушия каждого к проблеме терроризма и искреннего желания во что бы то ни стало навсегда искоренить ее.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29