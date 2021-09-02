02.09.2021

2021-09-02 22:25:05

Владимирские предприятия завоевали награды в конкурсе Экспортер года Центрального федерального округа

От лучших в регионе до лучших в Центральном федеральном округе. Владимирские предприятия продолжают завоёвывать награды в конкурсе "Экспортёр года" и расширять свои географические рамки. Какие компании удостоились призовых мест и как им это удалось - в нашем сюжете.



Исследования болезней, разработка и испытания вакцин и методов диагностики - всем этим с середины прошлого века занимаются в стенах Федерального центра охраны здоровья животных. Кстати, первый и пока единственный зарегистрированный в мире препарат для профилактики коронавируса у животных был изобретён именно здесь.



Пётр Косырев, директор Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»):



- Приступив к разработке вакцины, мы преследовали цель не только профилактики заболевания животных, но и профилактики инфекций человека. Не останавливаемся на достигнутом, продолжаем развивать и дальше наши каналы продаж, в том числе, кроме ящура, приступили к регистрации и других препаратов экономически значимых, таких как грипп птиц - основная, конечно, сегодня проблема на всей планете.



Сегодня предприятие реализует более 100 наименований биопрепаратов, около 80 видов вакцин. География экспорта - почти весь земной шар. Поэтому ежегодный объём достигает колоссальных порядка шести миллиардов доз. И такие результаты позволили занять первое место во Всероссийском конкурсе "Экспортёр года" на этапе Центрального федерального округа, обойдя традиционно сильнейших конкурентов из Московской области.



Ещё один победитель конкурса также из Владимирской области - компания "Техносонус". Благодаря своим уникальным разработкам в сфере звуко- и виброизоляционных систем после победы на региональном этапе завоевала и всероссийскую награду. Сегодня продукция пользуется спросом уже в 14 странах мира.



Александр Акулов, соучредитель компании "Техносонус":



- В ближайшее время мы планируем поставки во Францию, Германию, Швецию, в Польшу мы уже завезли, и в Скандинавские страны. Да, мы сильно увеличились за счёт того, что провели большую работу, наладили производство, и за время существования компании сделали и сайт на английском языке, и, в общем-то, все материалы перевели на все языки мира, не только на английский, на французский, немецкий и так далее.



Увеличить объём поставок помогло тесное сотрудничество с Региональным центром поддержки экспорта. Кстати, на участие в предстоящей строительной выставке в Азербайджане центр выделил "Техносонусу" миллион рублей.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:



- Если мы берём ВНИИЗЖ - есть свои ноу-хау запатентованные и, безусловно, они лидерами не только в стране, но и на мировом пространстве являются такой компанией, которая высоко ценится. С точки зрения «Техносонуса», то компания занимается, в первую очередь, звукоизоляцией и пользуется всеми практически мерами поддержки нашего регионального Центра экспорта - это и проведение семинаров, и мастер-классов.



Перечень помощи Регионального центра поддержки экспорта предприятиям огромен. И его эффективность уже доказана опытным путём - сотнями удачных сделок. А компании-победители в Центральном федеральном округе еще поборются за звание лучших в масштабах всей страны.



Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир».