Во время беременности женщины тяжелее переносят ковид.

Во Владимирской области роженицам разрешили вакцинироваться от коронавируса после 22-ой недели беременности. Об этом во время брифинга по текущей эпидситуации рассказала главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова.«Прививаться лучше до беременности. Прийти к врачу, пройти обследование, проконсультироваться и после этого проходить иммунизацию. Доказано, что вакцины не оказывают никакого отрицательного воздействия на репродуктивную способность мужчин или женщин. В первые 22 недели, пока плод формируется, вакцинироваться запрещено. После - пожалуйста. Для роженицы и малыша в этот период вакцина безвредна», - отметила она.Надежда Туманова добавила, что во время беременности женщины весьма тяжело переносят COVID-19.«При планировании ребёнка и наличии хронических заболеваний лёгких, почек, печени, диабете и так далее, лучше вакцинироваться заранее», - резюмировала главврач.