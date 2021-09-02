Мэрия Владимира сдаст в аренду за 4,4 млн рублей в год бывшую детскую больницу на Студёной горе. Здание планируют перепрофилировать под гостиницу. Медучреждение здесь закрыли в далёком 2009 ..

Мэрия Владимира сдаст в аренду за 4,4 млн рублей в год бывшую детскую больницу на Студёной горе. Здание планируют перепрофилировать под гостиницу.Медучреждение здесь закрыли в далёком 2009 году. После простоя в двухэтажный объект культурного наследия въехала компания «Оф-ЛИ». Последние сдавали недвижимость «Сбербанку». В 2019 в «Здании дворянской богадельни» предлагали открыть педиатрическое отделение, но не срослось.И вот, памятник истории площадью 1 349,8 квадратных метров выставлен на аукцион. Горадминистрация намерена сдать его на 10 лет.Победителя торгов определят 24 сентября.