Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» завершили гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей областной столицы. Мероприятия проводились в рамках подготовки к ..

Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» завершили гидравлические испытания магистральных и разводящих теплосетей областной столицы. Мероприятия проводились в рамках подготовки к новому отопительному сезону.Как сообщает пресс-служба компании, они начались 6 мая и завершились 30 августа. Возобновлена подача тепловой энергии для всех потребителей. В ходе работ было проверено 650 километров трубопроводов. Всего с начала летней кампании ресурсоснабжающая организация провела более 300 гидроиспытаний коммуникаций.Во время работ, для того чтобы выявить на трубопроводах слабые места, давление в сети повышают в полтора раза. По итогам проверок энергетики выявили 226 дефектов, заменено 2,8 километра сетей.Средний срок отключения горячей воды составил 9 суток. После ремонтов на всех земельных участках будут выполнены работы по благоустройству. В настоящее время подрядчик сдал180 объекта, в работе находится 54.Специалисты филиала продолжают вести усиленный контроль за соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтируемых участков, соблюдению охранных зон тепловых сетей. В случае обнаружения поврежденного или нарушенного ограждения компания просит владимирцев не приближаться к опасному участку и сообщить об этом по телефону: 8-(4922) 53-22-20.