Во Владимирской области нет предпосылок для отмены или смягчения коронавирусных ограничений. Такой вывод сделала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова на очередном ..

Во Владимирской области нет предпосылок для отмены или смягчения коронавирусных ограничений. Такой вывод сделала официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова на очередном брифинге по эпидситуации.«Жители, глядя на Москву, где постепенно снимают ограничения, спрашивают – когда послабления затронут наш регион? Хочу отметить, что москвичи более дисциплинированы в плане вакцинации и соблюдения рекомендаций главного санитарного врача. Если мы на 81 месте по темпам вакцинации, то они – в передовиках», - высказалась она.По мнению Марины Колтуновой, из-за того, что владимирцы долго думают и читают недостоверную информацию, регион находится в списке отстающих.«Напомню, что 15 сентября заканчивается срок вакцинации сотрудников предприятий и ряда других сфер. До 15 сентября никто не собирается проверять и штрафовать организации. Контрольные мероприятия начнутся после середины месяца», - добавила специалист надзорного ведомства.Напомним, что во Владимирской области