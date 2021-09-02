Егору Федотову вручили наручные часы.

Начальник третьего пожарно-спасательного отряда Андрей Васильев наградил жителя посёлка Октябрьский Вязниковского района Егора Федотова за спасение утопающего.В День знаний парню вручили грамоту ГУ МЧС и наручные часы.«Традиция дарить наручные часы, как знак отличия, возникла в XIX веке. Вручение наручных часов - признание личных доблестных качеств и поощрение за выдающиеся поступки», - уточнила руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Напомним, что происшествие произошло 23 июня на водоёме посёлка Октябрьский. Подросток находился у воды, когда увидел, как девочка кричит и тонет. Он бросился к утопающей и вытащил её на берег.