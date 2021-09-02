02.09.2021

2021-09-02 13:35:04

Во Владимирской области пройдут мероприятия марафона «Поделись своим знанием»

Он является частью II федерального марафона «Новое знание».



В качестве лекторов перед студентами областного колледжа культуры и искусства, областного музыкального колледжа и средних общеобразовательных школ выступят представители творческого цеха региона: известные художники, представители библиотечного сообщества, хореографы, искусствоведы, музыканты, артисты театра драмы и областной филармонии – всего около 20 лекторов.



Они поделятся со своими юными слушателями секретами профессии, основами профессионального мастерства, интересными фактами из творческой жизни. В числе лекторов – директор государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь», заслуженный артист России Эдуард Ахметов, председатель фонда Бориса Французова Юлия Французова, живописец, член Союза художников России Владимир Хамков, директор областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Сдобникова и другие.



Напомним, II федеральный марафон «Новое знание» проходит с 1 по 3 сентября во всех регионах страны. В программе марафона – лекции, интервью и дискуссии из студий, видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Ожидаются выступления из театров, музеев, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний.



Зрители могут следить за дебатами между учеными, предпринимателями, артистами и общественными деятелями. Публичные дискуссии затронут самые актуальные темы современной жизни российского общества.



Проект «Поделись своим знанием» – один из центральных проектов марафона: в образовательных организациях регионов России проходят просветительские уроки с участием ведущих в своих отраслях специалистов.