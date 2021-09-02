Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Ильи Рябчикова и Максима Силантьева, удалось избежать возможных трагических последствий.

Ночью 30 августа в городе Струнино Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль с пятью подростками врезался в дерево и загорелся.Горящее транспортное средство заметили находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники отдельной роты ППС ОМВД России по Александровскому району старший сержант полиции Максим Силантьев и младший сержант полиции Илья Рябчиков. Полицейские незамедлительно направились на помощь, одновременно передав информацию в дежурную часть.Рядом с пылающей машиной полицейские увидели троих подростков, один из которых был без сознания, а двое других с трудом могли передвигаться.Быстро оценив обстановку, Илья Рябчиков и Максим Силантьев перенесли ребят на безопасное расстояние. Ещё двое несовершеннолетних самостоятельно смогли отойти подальше от машины. Спустя считанные минуты произошёл взрыв бензобака.Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, удалось избежать возможных трагических последствий.Пострадавших в ДТП ребят полицейские передали прибывшей бригаде медиков. Возгорание было ликвидировано пожарными.Сотрудники патрульно-постовой службы Илья Рябчиков и Максим Силантьев решением начальника УМВД России по Владимирской области представлены к поощрению.