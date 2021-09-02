Департамент здравоохранения приступает к вакцинации населения от гриппа.

Во Владимирскую область поступило 140 тысяч доз вакцины совигрипп. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.Она отметила, что лучшее время для вакцинации от гриппа - сентябрь-октябрь.«Между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее 30 дней», - подчеркнула Светлана Григорян.В свою очередь, официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова добавила, что жители региона должны каждую осень прививаться от гриппа. В савокупности с ковидом, который никуда не уходил, существует риск новой вспышки вирусных заболеваний.