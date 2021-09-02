Небо будет облачным, на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода.

По информации метеорологов, в начале месяца во Владимирской области температура воздуха будет на 5-7 градусов ниже нормы. В ночь со 2 на 3 сентября столбик термометра опустится до +4. В четверг и пятницу днём воздух прогреется до +15 градусов. Местами возможен дождь.Небо будет облачным, на протяжении всей недели ожидается пасмурная погода.Порывы ветра будут достигать 2-5 метров в секунду.Перепады атмосферного давления составят 738-742 миллиметров ртутного столба.