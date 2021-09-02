Первый в мире транспортно-логистический коридор для масштабной эксплуатации беспилотного грузового автомобильного транспорта планируется создать не позднее 2024 года на базе магистрали М-11 ..

Первый в мире транспортно-логистический коридор для масштабной эксплуатации беспилотного грузового автомобильного транспорта планируется создать не позднее 2024 года на базе магистрали М-11 «Нева». Концессионером 7 и 8 участков является ООО «Магистраль двух столиц» – компания ВТБ Инфраструктурный Холдинг. В ходе Восточного экономического форума подписи под договором о присоединении к соглашению о сотрудничестве в сфере развития высокоавтоматизированного (беспилотного) автомобильного транспорта поставили заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.Соглашение объединяет Министерство транспорта, ведущих перевозчиков, IT-компании, производителей транспортных средств, крупных потребителей услуг по перевозке грузов, владельцев объектов инфраструктуры и другие стороны, разделяющие цель максимального ускорения создания в России сверхсовременной инфраструктуры, которая позволит в ближайшее время обеспечить условия для организации движения беспилотного транспорта, тем самым увеличив скорость, эффективность и безопасность грузоперевозок.Генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов отметил: «ВТБ Инфраструктурный Холдинг всегда находится в авангарде инфраструктурного развития страны, обеспечивая финансирование и управление строительством и эксплуатацией в таких знаковых проектах, как сверхсовременные скоростные автомагистрали, новейшие аэропорты, логистические центры, отвечающие текущим и даже будущим потребностям государства, бизнеса и граждан. Развитие беспилотного транспорта, несомненно, является одним из шагов в инновационную экономику с высокой эффективностью, безопасностью, экологичностью, что полностью отвечает нашим приоритетам и гарантирует нашу всестороннюю заинтересованность в работе над проектом «Беспилотные логистические коридоры».