02.09.2021

2021-09-02 09:45:04

За последние сутки во Владимирской области заболели коронавирусом еще 175 человек

На территории Владимирской области 2 сентября 2021 года лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



35 случаев во Владимире, 23 сл. в Муромском, 22 сл. в Ковровском, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 12 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Петушинском, 6 сл. в Собинском, 6 сл. в Александровском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 49 570 случаев заболевания.



11 465 случаев во Владимире, 5799 сл. в Гусь-Хрустальном, 5348 сл. о. Муром, 3982 сл. в Ковровском, 2736 сл. в Александровском, 2694 сл. в Петушинском, 2063 сл. в Юрьев-Польском, 2134 сл. в Вязниковском, 2140 сл. в Кольчугинском, 2012 сл. в Суздальском, 1654 сл. в Собинском, 1631 сл. в Киржачском, 1382 сл. в Меленковском, 1103 сл. в Гороховецком, 1126 сл. в Камешковском, 950 сл. в Селивановском, 726 сл. в Судогодском, 625 сл. в г. Радужном.