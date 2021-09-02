Её подарили гостю во время творческого вечера.

Исправительную колонию №1 в посёлке Головино посетил народный артист Николай Бурляев. В актовом зале учреждения состоялся творческий вечер актёра театра и кино, кинорежиссёра, лауреата премии Ленинского комсомола, члена Союза писателей.Перед тем, как гость вышел на сцену, осуждённым показали сюжет о его творчестве и о воспоминаниях известных актеров, артистов, режиссеров, которые работали в разные годы вместе с Николаем Петровичем.«Около часа Николай Бурляев рассказывал осуждённым историю своей жизни. В шесть лет он получил первую свою роль в картине Андрея Кончаловского «Мальчик и голуби». Артист поделился историями о дружбе с известными деятелями искусства, поэтами, артистами, музыкантами, среди которых были Владимир Высоцкий и Олег Даль. По итогам своего выступления он поблагодарил женщин за внимание и пожелал скорейшего освобождения», - отметили в пресс-службе УФСИН по Владимирской области.В продолжении мероприятия одна из осуждённых исполнила лирическую композицию, в словах которой, как подчеркнул Николай Петрович, отразилась её душа. Отбывающие наказание в ИК-1 подарили артисту икону с ликом Божьей Матери с младенцем Иисусом Христом на руках, которая была написана заключённой учреждения.Под занавес встречи Николай Бурляев передал колонии книги и видеоматериалы патриотического и религиозного характера.