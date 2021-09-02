Видеоблогер и журналист Анатолий Шарий высказался о встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Видеоблогер и журналист Анатолий Шарий высказался о встрече президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.Обозреватель объяснил, почему главы двух государств не стали общаться с представителями СМИ, а сделали лишь совместное заявление по итогам диалога. По мнению эксперта, это значит, что писать его будут в Белом доме.Шарий отметил, что американцы не хотят, чтобы глава Украины вставили туда очередной фейк о том, что их позвали в НАТО. Также журналист прокомментировал тему предстоящей выдачи Незалежной трехмиллиардного кредита. По его мнению, денег Украина просит "под непонятные условия".Анатолий Шарий констатировал, что главное из них – выдача под покупку американскогоэкспорта. Он назвал такую схему "нахлобучь лоха", когда страна дает свой же кредит на свои жетовары. По словам эксперта, это прекрасная схема, когда "ходит по миру лох, с протянутой рукой", а емувсе одалживают денег, чтобы он покупал товары.Напомним, по итогам поездки Владимира Зеленского в США было принято совместное заявление сторон. В документе говорилось в частности и о транзите газа и о противодействии российской агрессии. В целом политологи назвалиунизительной.