На территории региона за прошедшие сутки 2 сентября лабораторно подтверждено 334 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 2 сентября лабораторно подтверждено 334 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.93 - во Владимире46 — в Гусь-Хрустальном районе35 — в Муромском районе33 — в Ковровском районе17 — в Александровском районе15 — в Вязниковском районе15 — в Петушинском районе15 — в Суздальском районе12 — в Юрьев-Польском районе10 — в Камешковском районе10 — в Меленковском районе10 — в Кольчугинском районе8 — в Киржачском районе5 — в Гороховецком районе3 — в Собинском районе3 — в Радужном2 — в Селивановском районе2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 157 296 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).