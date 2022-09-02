На территории региона за прошедшие сутки 2 сентября лабораторно подтверждено 334 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 2 сентября лабораторно подтверждено 334 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
93 - во Владимире
46 — в Гусь-Хрустальном районе
35 — в Муромском районе
33 — в Ковровском районе
17 — в Александровском районе
15 — в Вязниковском районе
15 — в Петушинском районе
15 — в Суздальском районе
12 — в Юрьев-Польском районе
10 — в Камешковском районе
10 — в Меленковском районе
10 — в Кольчугинском районе
8 — в Киржачском районе
5 — в Гороховецком районе
3 — в Собинском районе
3 — в Радужном
2 — в Селивановском районе
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 157 296 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).