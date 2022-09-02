Как стать успешным в эпоху перемен и кому сегодня сложнее: физикам или лирикам? Студенты ВлГУ...

Как стать успешным в эпоху перемен и кому сегодня сложнее: "физикам" или "лирикам"? Студенты ВлГУ смогли задать волнующие их вопросы главе региона. Александр Авдеев провел занятие в рамках акции "Поделись своим знанием".Он подчеркнул, сегодня работодатели ищут сотрудников, готовых работать на стыке дисциплин и гибко адаптироваться к меняющимся требованиям времени. Студенты же, в свою очередь, рассказали о своем проекте "Область возможностей. На одноименном сайте уже размещены успешные предприятия региона, работает карьерный навигатор. Это, по мнению студентов ВлГУ, позволит уменьшить отток кадров из области. Также Александр Авдеев поделился со студентами своим видением современной геополитической ситуации, рассказал о мировой борьбе за источники сырья, технологии и логистику.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы с вами являемся частью глобальных процессов, находясь здесь, во Владимире, являемся частью глобальных процессов. И проект, вот вы слышите, думаете, что это просто маленький проект, который есть и есть. Трасса М-12, слышали? Вот я вам скажу, что это часть мировой экономической борьбы.