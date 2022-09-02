Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 6 сентября проведет прямую линию с жителями региона. Вопросы можно адресовать до 12:00 5 сентября. Врио губернатора выйдет на связь с

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев 6 сентября проведет прямую линию с жителями региона. Вопросы можно адресовать до 12:00 5 сентября. Врио губернатора выйдет на связь с жителями Владимирской области 6 сентября в 17:30. Задать свой вопрос можно в комментариях группы областной администрации ВКонтакте. Эта прямая линия станет для Александра Авдеева четвертой с момента переезда