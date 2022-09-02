Врио губернатора Александр Авдеев первого сентября провёл занятие для студентов Владимирского государственного университета

Врио губернатора Александр Авдеев первого сентября провёл занятие для студентов Владимирского государственного университета, - сообщает пресс-служба областной администрации. Руководитель региона ответил на вопросы учащихся. В частности, Александр Авдеев рассказал о важности строительства трассы М-12, которая соединит Россию и Китай. Владимирская область станет частью масштабного пути.«Задача Владимирской области – также не упустить возможности, стать интереснее и привлекательнее для тех, кто поедет по новой скоростной трассе. А это значит – нужно создавать условия для инвестиций, для отдыха и туризма и просто для жизни. Всё это может стать отличным трамплином для развития экономики нашего региона. А значит и у вас будет высокооплачиваемая работа, отличные социально-бытовые условия, хорошее благоустройство вокруг», – подчеркнул глава области.В свою очередь, студенты представили свои проекты по решению социально значимых задач. Александр Авдеев отметил, что молодых специалистов со свежими идеями ждут многие работодатели. Их навыки в быстро меняющемся мире необходимы в различных отраслях.