Конкурс проводит «Энергосбыт Волга».

Более 450 сёл и деревень претендуют на звание самой мобильной деревни Владимирской области. Конкурс проводит «Энергосбыт Волга».На первом этапе компания принимала заявки на участие. Самым активным стал Камешковский район – 117. На втором месте Александровский район – 100. Третье место занял Гороховецкий район – 73.От Суздальского района получено 59 заявок,Второй этап пройдёт с 1 сентября по 31 октября. Чтобы помочь своему населённому пункту победить, требуется:Победителей определят в четырёх категориях в зависимости от численности населения.Победители получат комплекты для спутникового интернета с оплаченным годовым пакетом.