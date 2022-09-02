Отделение дневного пребывания Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения...

Отделение дневного пребывания Ковровского комплексного центра социального обслуживания населения «Территория заботы» отметило свой первый «день рождения». В нём реализуется дневная программа присмотра, социализации, реабилитации и ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.Это новое направление в социальной реабилитации и долговременном уходе, которое подтвердило свою эффективность и получило позитивную оценку у пожилых людей и их родственников. Работа отделения включает в себя четыре основных направления: поддержание уровня физической активности, социальная реабилитация, поддержка когнитивных функций, досуг.Получатели социальных услуг посещают дневное отделение 3 раза в неделю по будням. Они добираются до центра с помощью специализированного транспорта учреждения, оборудованного электрическим подъёмником для перевозки людей в креслах-колясках. Доступная среда в помещениях реализована в полном объёме.Группы формируются среди лиц одного возраста по одной ведущей проблеме (сенсорные или ментальные нарушения, проблемы опорно-двигательного аппарата). Программы занятий разрабатываются реабилитологом, психологом, специалистами по социальной работе с учётом потребностей и интересов всех посетителей, рассказали в пресс-служба администрации Владимирской области.Отделения дневного пребывания также работают во Владимире и Муроме.Фото: https://avo.ru/novosti