Знаменитый артист театра и кино Иван Краско в этом году отмечает 92-й день рождения. Актер поделился откровенными подробностями своей жизни.

Знаменитый артист театра и кино Иван Краско в этом году отмечает 92-й день рождения. Актер поделился откровенными подробностями своей жизни.Несмотря на солидный возраст, актер рассказывает, что находится в отличной форме. Пенсионером он себе совсем не считает и продолжает играть в театре и даже планирует поехать на гастроли."Горю желанием сыграть что-то новое в театре. Например, Фирса в "Вишневом саде". Эту роль в "Современнике" играл мой любимый Валя Гафт. Кстати, у меня и тапочки для Фирса есть... "Такое рвение к творчеству связано не только с внутренним желанием, но и с финансовыми вопросами семьи Краско. Актер еле сводит концы с концами, но при этом поддерживает двух младших сыновей. Он признается, что сам очень экономный и один прожил бы и на пенсию.Иван Иванович был женат четыре раза, последний брак распался несколько лет назад. Молодая супруга была младше на 60 лет, но детей мужчине не родила. А вот от третьей супруги — Натальи Валь — у мужчины двое детей: Иван и Федор. Краско считает, что должен их содержать, так как они еще не встали на ноги. Конечно, принято считать, что сыновья не должны тянуть из старика последнее, но в их семье такой расклад уже устоялся.Актер говорит,что мужчине в 60 лет не дело сидеть на пенсии. Он бы с радостью поехал ипутешествовать, если бы была такая возможность. А лежать на диване — так и сума можно сойти:"Не понимаю, почему пенсионерам, которые сидятдома, делают прибавки к пенсии, а работающим пенсионерам – нет?", заканчивает Краско