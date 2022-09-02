Также полпред Президента и глава региона посетили расположение Росгвардии во Владимире. Он...

Также полпред Президента и глава региона посетили расположение Росгвардии во Владимире.Он осмотрел экипировку, вооружение и бронетехнику спецподразделений. Пообщался с сотрудниками отрядов "Сунгирь" и "Невский", офицерами управления Росгвардии. Правоохранители 33-региона в числе первых отправились защищать жителей Донбасса. И по сей день, рискуя своей жизнью, они спасают других. Память погибших почтили минутой молчания. Игорь Щёголев обратился к росгвардейцам со словами благодарности и поддержки.Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе:- Воины Росгвардии ежедневно подтверждают свою высокую боевую подготовку и свои высокие морально-волевые качества. Буквально на днях, благодаря стойкости ваших соратников не удалась попытка киевского режима захватить Запорожскую атомную станцию. И практически предотвратить глобальную ядерную катастрофу. Это такие же ребята, как и вы, и я уверен, что в подобной ситуации и вы действовали бы таким же образом .