Продолжаем рубрику «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» Корреспонденту ГТРК «Владимир»...

Продолжаем рубрику «Интересные люди Владимира: герои среди нас!» Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с уроженкой Коврова - Светланой Щавлёвой о её творчестве и картинах, которые сегодня находятся во многих частных коллекциях мира, а также стихийно распространяются по популярным социальным сетям и интернет-сообществам России.Когда смотришь на родной город в работах художницы Светланы Щавлёвой, то удивляешься тому, как можно заметить во вроде бы знакомых местах – столько любопытных новых деталей: вырисованные птицы или подчеркнутые диковинные элементы исторических зданий. Затем видишь уютный уголок улицы, где в старом доме раскрыто окно, а во дворе сушится чье-то белоснежное белье. Понимаешь: вот он, родной город! На другой работе рыжеволосая девочка играет с собакой, а в руке у нее шишка. И вроде бы лишь деталь, а такая живая – эта картина - в лучах заходящего владимирского солнца. От неё невольно «загораешься» эмоцией и осенним задором."У дома Столетовых", г.Владимир, картина Светланы ЩавлёвойРеальность и фантазия, день и ночь, лето и зима - изогнутый мир, будто отражение в зеркале. Художница невольно заставляет вас посмотреть на город под другим углом. И тут же знакомые очертания Успенского собора или других достопримечательностей старого Владимира.На заметку!Светлана Щавлёва родилась в 1968 году в городе Коврове. Там же в 8 лет начала заниматься рисованием в студии Дома пионеров у Эмилия Алексеевича Красавина. Училась с 1983-1986 гг. в Профессиональном училище №16 города Коврова на декоратора-оформителя. Закончила с красным дипломом. В 1987-1992 гг. продолжила учёбу в Харьковском Художественно-Промышленном институте.На фото: художница Светлана Щавлёва, фото из личного архиваЦерковь Покрова на Нерли, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архиваОб искусстве и коммерции- Светлана, у вас большая аудитория поклонников в социальных сетях и на специализированных сайтах. А как же выставки в реальном времени - музее или культурном центре? Состоите ли вы в Союзе художников?- Вы знаете, в Союзе художников я не состою, как-то не сложилось. Очень часто на мастеров, которые завоёвывают свою аудиторию, успешно продвигают картины, навешивают ярлычок "коммерческий". Не совсем согласна с этим, потому что все художники работают, творят и как-то зарабатывают себе на жизнь. Да, мои работы популярны, у меня много поклонников не только в России, но и за границей. А живу я во Владимире с 1996 года. И когда переехала, то долго не могла найти работу. И все равно писала картины. Потом встретила мужа, и мы занимались керамикой, делали фаянсовые фигурки. Но всё это было не моё. Всегда хотелось настоящего творчества и искусства. В 2008 году я написала четыре холста и загадала, что если они кому-то действительно понравятся, их захотят приобрести, то продолжу заниматься живописью. Так и произошло. Одним из холстов заинтересовались через две недели. С этого начался мой путь художника- живописца. Смысла - специально записываться в Союз художников не вижу, но с уважением отношусь к коллегам-мастерам. Проводить выставки в культурных центрах - это значит вкладываться большие деньги в оформление картин, представление их аудитории. Зачем? Я успешный художник. За эти 10 лет мои картины и без этого разлетелись по всей России и многим странам мира. Моя миллионная интернет аудитория даёт то, что не сможет дать обычная выставка. Сегодня всё ушло в сеть Интернет. Не знаю - хорошо это или плохо. Решайте сами.Работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архива- В ваших работах ощущается лёгкость, плавность и невесомость изображения, даже некая нежность. Это ваш особенный стиль? Как к нему пришли?- Я его не ощущаю. Пишу - как и многие профессиональные, грамотные люди. Мне кажется, что у меня стиля нет. Полагаю, он заметен только со стороны. Ну и конечно специально его не вырабатывала. В начале 2008 года, когда вновь занялась живописью, мне захотелось писать по-особенному. Более декоративно, более выразительно. Порой даже через край! Так я ощущала себя на тот момент. Потом захотелось вспомнить реализм, академизм, импрессионизм. Я была жадная до живописи, как, впрочем, и сейчас. Мне не раз говорили, что пишу легко и нежно. Связываю это с моим характером. Я по-особенному отношусь к цвету в живописи. Как в акварели, так и в масле добиваюсь выразительности.г.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архиваг.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архиваО Владимире и призвании – быть художником- Назовите ваши любимые места Владимирского региона, которые хочется рисовать снова и снова...- Владимир - это не просто любимый город. Это мой сакральный центр. Он питает меня свей необыкновенной энергией. Все мои картины о Владимире - это признание в любви! С детских лет я восторгаюсь его прекрасными соборами. Не проходит ни один летний пленэр без посещений Боголюбово. Монастырь и церковь Покрова – место моей силы.г.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архива- Как вы считаете, художником рождаются или всё же становятся?- Художниками конечно же рождаются. Но как оказывается, не все рождённые становятся художниками-живописцами. Только те, кто беззаветно предан своему делу, те, кто в творчестве находит смысл своей жизни.г.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архива- Есть ли любимые работы, которые для вас особенно важны?- Озадачили. Я редко бываю удовлетворена своей работой. Только по истечению времени могу нормально оценить свою картину. Поэтому они у меня бывают удачные или менее удачные. На мой взгляд. Порой, могу «записать» картину полностью, если не справилась. С акварелью всё по-другому. Стараюсь писать хорошо. И сразу.г.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архиваО вдохновении и "изогнутом" стиле написания картин- Лично меня очень вдохновила картина, на которой изображена рыжеволосая девочка с собачкой: столько в ней задора! Это изображение стихийно «разнеслось» по многих сообществам об искусстве Вконтакте. Как родился образ?- По картине «Игра» особенной истории нет. Я часто пишу подсмотренные сценки из жизни. Этих счастливых персонажей я увидела, когда была на этюдах в нашем Загородном парке. Семья приехала отдохнуть летним вечером. Собака нашла большую еловую шишку и затеяла игру с девочкой. Они были удивительно прекрасны в этом вечернем, тёплом свете. Я решила из этого сделать картину. Для художника, пожалуй, самое главное - видеть, чувствовать красоту, выражать её посредством красок, холста или бумаги.г.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архива- А ваши невероятные арт-картины, где Владимир, будто под лупой или «изогнутый», как рождаются? Данный стиль - это ваша личная находка?- Этот стиль я называю - экспрессионизм. В данных работах много динамики и чистых, ярких цветов в палитре. Задумки - оригинальные, мои. Я использовала приём изогнутого пространства. Частично сферической перспективы. Это у художников раннего Возрождения встречается. Земля как бы подчёркнуто шарообразная.г.Владимир, "Старая Аптека", работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архива- Какие материалы вы используете?- Я пишу масляными красками на холстах, на оргалите, а также акварелью на бумаге. Наверное, ничего особенного. Вот в акварели иногда использую гуашевые белила. Акрилом и темперой тоже пишу. Часто делаю зарисовки карандашом или ручкой. Всё зависит от настроения и идеи. Самое главное, как мне кажется, картины должны быть живыми. Чтобы человек смотрел на них и ощущал то, что видит. Пусть по-своему, но чувствовал изображение. Думаю, что в этом весь секрет. И да, очень приятно получать слова благодарности от тех, кому нравится то, что я делаю. Это вдохновляет и даёт силы двигаться дальше, создавать новые картины, показывать наш прекрасный древний Владимир с самых разных ракурсов и демонстрировать его «душу» из самых потаённых - скрытых уголков.г.Владимир, работа Светланы Щавлёвой, фото из личного архиваТекст: Светланы Кугановой, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Светланы ЩавлёвойЧитайте также из цикла "Интересные люди Владимира: герои среди нас!":Анна Касаткина-Барац: о родном Владимире, ролях в театре "Квартет И" и кинокомедии "О Чём говорят мужчины"; "Художник Евгений Вагин из Гусь-Хрустального покоряет Россию", "14-летняя Мария Абрамова из Владимира покоряет российский киноолимп", "Владимирский архитектор создал Дом-скалу для глэмпинга", "Андрей Нестеренко и Александра Каштанова выступили с концертом во Владимире", "Владимирская модель из Дома моды Вячеслава Зайцева о маэстро, подиуме и актёрском мастерстве".