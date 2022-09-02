Мероприятие организует Союз узбеков при поддержке мэрии.

Во Владимире 4 сентября, в Парке культуры и отдыха «Дружба» пройдет фестиваль российско-узбекской дружбы, посвященный Дню независимости Узбекистана. Мероприятие при поддержке мэрии организует Союз узбеков.На празднике выступят национальные вокально-инструментальные и танцевальные ансамбли, а также творческие коллективы.На выставке можно будет познакомится с узбекскими предметами быта, керамикой, посудой, инструментами, одеждой и другой атрибутикой.Для гостей мероприятия приготовят плов и самсу, а также владимирцев приглашают сыграть в национальные узбекские игры.Старт намечен на 12 часов.