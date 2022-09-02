Музеи Москвы подготовили широкаю программу для жителей и гостей столицы.

Музеи Москвы подготовили широкаю программу для жителей и гостей столицы.В российской столице постоянно проходят всевозможныемероприятия: спортивные конкурсы и интеллектуальные состязания, концерты илекции, масштабные фестивали и образовательные программы. В первый месяц осенижителей и гостей Москвы ждут десять интересных выставок от музеев города.В сентябре у учреждений культуры начинается новый сезон, иони уже подготовили насыщенную программу. Свои двери перед посетителями откроютДом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-усадьба"Кусково" и другие.Юбилеи Отечественной войны 1812 года отметит музей-панорам"Бородинская битва". 3 сентября там откроется выставка, посвященная110-летию со дня открытия панорамы "Бородино" кистихудожника-баталиста Франца Рубо. Он представил свой фундаментальный шедевр в1912 году, когда вся Российская империя отмечала вековой юбилей победы. Крометого, в музее будут выставлены сувенирная продукция и юбилейные издания,памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне, авторскийсценарий фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука, тематическиескульптуры.Также здесь 10 сентября откроется выставка, посвященнаяистории усадьбы Останкино, подготовленная совместно с Московскиммузеем-усадьбой "Останкино".7 сентября музей-усадьба "Кусково"продемонстрирует путь эволюции одного из самых востребованных предметов быта.Москвичей ожидает выставка комодов с говорящим названием "Спутникикомфорта". Для посетителей будут представлены редкие предметы из фондовмузея-усадьбы: мебель, осветительные приборы, фарфор. Центральный экспонат —комод французской королевы Марии-Антуанетты.В Государственном музее — культурном центре"Интеграция" имени Н.А. Островского с 8 сентября можно будетознакомиться с творениями мастеров деревянного зодчества. Уникальные экспонатысобраны по всей России.Собрание Государственного музея А.С. Пушкина насчитываетболее 166 тысяч единиц хранения. С новыми поступлениями гости и жители столицысмогут ознакомиться с 9 сентября. Посетителей ждут предметы живописи,скульптуры, мебель, а также книги и документы XIX века.В Доме-музее Марины Цветаевой с 9 сентября москвичи смогутподробнее узнать о необычайной судьбе дочери поэтессы. Выставка приурочена к110-летию со дня рождения Ариадны Эфрон.8 сентября в Доме русского зарубежья имени АлександраСолженицына посетителям расскажут о жизни и творчестве писателя ВасилияАксенова. На выставке в честь 90-летия автора будут представлены мемориальныепредметы, фотографии, книги, многочисленные архивные материалы.Кроме того, 16 сентября здесь можно будет ознакомиться сработами художника, иконописца Бориса Зворыкина. Выставка приурочена к150-летию мастера.Выставка Сергея Филатова "Я тебя слышу" вМосковском музее современного искусства откроется 13 сентября.27 сентября в Государственном Дарвиновском музее начнетработать выставка в честь 100-летия художницы Лии Хинштейн. Посетителямпредставят ее работы в жанре анималистки.