Музеи Москвы подготовили широкаю программу для жителей и гостей столицы.
Музеи Москвы подготовили широкаю программу для жителей и гостей столицы.
В российской столице постоянно проходят всевозможные
мероприятия: спортивные конкурсы и интеллектуальные состязания, концерты и
лекции, масштабные фестивали и образовательные программы. В первый месяц осени
жителей и гостей Москвы ждут десять интересных выставок от музеев города.
В сентябре у учреждений культуры начинается новый сезон, и
они уже подготовили насыщенную программу. Свои двери перед посетителями откроют
Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-усадьба
"Кусково" и другие.
Юбилеи Отечественной войны 1812 года отметит музей-панорам
"Бородинская битва". 3 сентября там откроется выставка, посвященная
110-летию со дня открытия панорамы "Бородино" кисти
художника-баталиста Франца Рубо. Он представил свой фундаментальный шедевр в
1912 году, когда вся Российская империя отмечала вековой юбилей победы. Кроме
того, в музее будут выставлены сувенирная продукция и юбилейные издания,
памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне, авторский
сценарий фильма "Война и мир" Сергея Бондарчука, тематические
скульптуры.
Также здесь 10 сентября откроется выставка, посвященная
истории усадьбы Останкино, подготовленная совместно с Московским
музеем-усадьбой "Останкино".
7 сентября музей-усадьба "Кусково"
продемонстрирует путь эволюции одного из самых востребованных предметов быта.
Москвичей ожидает выставка комодов с говорящим названием "Спутники
комфорта". Для посетителей будут представлены редкие предметы из фондов
музея-усадьбы: мебель, осветительные приборы, фарфор. Центральный экспонат —
комод французской королевы Марии-Антуанетты.
В Государственном музее — культурном центре
"Интеграция" имени Н.А. Островского с 8 сентября можно будет
ознакомиться с творениями мастеров деревянного зодчества. Уникальные экспонаты
собраны по всей России.
Собрание Государственного музея А.С. Пушкина насчитывает
более 166 тысяч единиц хранения. С новыми поступлениями гости и жители столицы
смогут ознакомиться с 9 сентября. Посетителей ждут предметы живописи,
скульптуры, мебель, а также книги и документы XIX века.
В Доме-музее Марины Цветаевой с 9 сентября москвичи смогут
подробнее узнать о необычайной судьбе дочери поэтессы. Выставка приурочена к
110-летию со дня рождения Ариадны Эфрон.
8 сентября в Доме русского зарубежья имени Александра
Солженицына посетителям расскажут о жизни и творчестве писателя Василия
Аксенова. На выставке в честь 90-летия автора будут представлены мемориальные
предметы, фотографии, книги, многочисленные архивные материалы.
Кроме того, 16 сентября здесь можно будет ознакомиться с
работами художника, иконописца Бориса Зворыкина. Выставка приурочена к
150-летию мастера.
Выставка Сергея Филатова "Я тебя слышу" в
Московском музее современного искусства откроется 13 сентября.
27 сентября в Государственном Дарвиновском музее начнет
работать выставка в честь 100-летия художницы Лии Хинштейн. Посетителям
представят ее работы в жанре анималистки.