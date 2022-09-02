За восемь месяцев клиенты ВТБ совершили 270 млн Р2Р-переводов, что на треть превышает значение за аналогичный период прошлого года. После резкого сокращения объемов транзакций весной сегодня ..

За восемь месяцев клиенты ВТБ совершили 270 млн Р2Р-переводов, что на треть превышает значение за аналогичный период прошлого года. После резкого сокращения объемов транзакций весной сегодня активность клиентов уже вышла на уровень начала года и даже превысила его. В целом p2p-переводы в ВТБ совершает каждый третий клиент.В августе клиенты ВТБ совершили более 36 млн транзакций более чем на 237 млн рублей, что на четверть выше показателей начала года. Средний чек по ним вырос на 7%, до 6,5 тысяч рублей. В структуре p2p-переводов на СБП приходится 71%, доля карточных переводов составляет 22%, остальная часть относится к операциям внутри ВТБ.Существенный рост денежных переводов произошел на фоне расширения функционала Системы быстрых платежей. За восемь месяцев клиенты ВТБ провели через СБП 185 млн переводов на сумму более 1 трлн рублей, что на 55% превышает объем операций в январе-августе прошлого года.«После ухода международных платежных систем объем транзакций перераспределился в пользу сервисов СБП. Сначала в повседневную жизнь клиентов вошли переводы по номеру телефона, сейчас актуальным трендом стало пополнение со своего счета в другом банке через СБП и без каких-либо реквизитов. Наличие простой и надежной альтернативы для перевода денег позволило рынку восстановиться и возобновить рост. В этом году мы прогнозируем увеличение объемов переводов в России на четверть. Высокий потенциал мы видим также у рынка трансграничных переводов, объем которых растет по мере расширения географии проведения транзакций», – прокомментировал Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей.