Семья Владимира Конкина столкнулась с тяжелыми последствиями смерти его дочери.

Семья Владимира Конкина столкнулась с тяжелыми последствиями смерти его дочери.Два года назад Владимир Конкин потерял младшую дочь Софию. Девушка утонула в бассейне в фитнесс-центре в Москве. Ее смерть вызвала массу пересудов и скандалов. По официальной версии, это был несчастный случай. Однако как выяснилось по результатам экспертизы, 32-летняя дочь Конкина была пьяна на момент утопления.Впрочем, этот факт не снял ответственности с руководства фитнес-центра. В тот страшный день в учреждении не было достаточно инструкторов и даже дежурного врача.После смерти девушки на плечи Владимира Конкина легла забота по воспитанию внучки. По его признанию, в семье есть проблемы после трагедии. 11-летняя девочка тяжело переживает боль утраты матери до сих пор. Сейчас она живет с давними родственниками в Санкт-Петербурге.Сам Конкин по состоянию здоровья не может растить малолетнее дитя. Однако он регулярно навещает любимую внучку, которую частенько путает с покойной дочерью."Не могу сказать, что у ребенка все нормально, потому что потерять мать в таком возрасте — это очень большая травма. Ребенок находится у родственников, пытаются создать нормальное детство, насколько это возможно", – рассказал Владимир Конкин.