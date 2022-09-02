Звездная пара Наташа Королева и Сергей Глушко опубликовали интересное видео в честь 1 сентября.

Звездная параНаташа Королева и Сергей Глушко опубликовали интересное видео в честь 1 сентября.Утром 1 сентябряНаташа Королева и ее супруг Тарзан решили пошутить вместе со своимиподписчиками в социальных сетях. Девушка опубликовала видео, на которомпровожает Тарзана в школу. Довольный Глушко в спортивном костюме и с чернымрюкзаком выскакивает за дверь, а Наташа закрывает за ним калитку."Ну давайтам без двоек мне, пожалуйста. И без приключений там всяких! Чтоб меня невызывали в школу!" — крикнула вслед артистка.Возможно, парауже забыла в каком виде школьники должны ходить в школу. Их общему сыну Архипу уже 20лет, он живет отдельно от родителей и занят поиском своего музыкального пути.Два года назад шоумени актер Тарзан публично признался в измене своей супруге. По его словам, он былразведен девушками и оказался под влиянием набора веществ."Меняразвели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мнеБогом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня. Яповелся", — отметил Тарзан.Слухи о разводепары ходят давно, но официального подтверждения не было. В августе этого годапара отметила 19-летие бракосочетания. На шумной вечеринке в доме были все друзья,а Наташа и Сергей исполнили песню Елены Ваенги "Ре, ля".