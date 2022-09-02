Конкурс телевизионных программ и роликов проходил в Ярославле с 1 по 3 сентября. Любови Клюквиной...

Конкурс телевизионных программ и роликов проходил в Ярославле с 1 по 3 сентября.Любови Клюквиной удалось занять второе место в номинации "Хранитель традиций" с сюжетом "Почему пастухи-рожечники стали символом Камешковского района?"Ознакомиться с этой работой можно на нашем сайте.Всероссийский фестиваль телевизионных программ и фильмов «Золотое кольцо России» посвящен информационной поддержке процессов сохранения культурного наследия, развитию внутреннего туризма, традициям консолидации многонационального народа РФ, историческому опыту создания и развития многонациональной и многоконфессиональной страны. А также патриотическому воспитанию населения, укреплению дружественных связей между регионами, народами стран ближнего и дальнего зарубежья.