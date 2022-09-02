На москвичку напал мужчина с ножом, он пытался украсть у нее телефон. Инцидент произошел около дома на Волгоградском проспекте, пишут Злоумышленник зашел за женщиной в лифт и, угрожая ..

На москвичку напал мужчина с ножом, он пытался украсть у нее телефон. Инцидент произошел около дома на Волгоградском проспекте, пишутЗлоумышленник зашел за женщиной в лифт и, угрожая оружием, потребовал мобильный. Схватив телефон, он попытался сбежать, но потерпевшая его догнала. Ей удалось отобрать телефон в ходе потасовки. Грабитель успел несколько раз полоснуть женщину ножом.Теперь в случившемся разбирается полиция.