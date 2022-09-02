Отсутствие комфортной среды для жизни мешает промышленности во Владимирской области развиваться. Именно этот фактор был озвучен в качестве главной проблемы развития экономики региона. В

Отсутствие комфортной среды для жизни мешает промышленности во Владимирской области развиваться. Именно этот фактор был озвучен в качестве главной проблемы развития экономики региона. В областной столице состоялся Владимирский промышленно-инвестиционный конгресс. На нем врио губернатора заявил о серьезной проблеме с кадрами. По словам Александра Авдеева, жители соседних регионов не торопятся переезжать и работать на нашей земле.