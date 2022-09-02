Православные россияне 2 сентября чтят память библейского пророка Самуила. В народе праздник...

Православные россияне 2 сентября чтят память библейского пророка Самуила. В народе праздник называется Самойлов день.Святой считается покровителем и защитником всех мужчин. Пророк Самуил, в честь которого назвали праздник, жил в XI веке до нашей эры, он был израильским судьей, а также пользовался авторитетом у местных жителей. При нем филистимляне смогли вернуть ковчег, а израильтяне – захваченные города. Самуил организовывал «пророческие школы», в которых просвещали и поддерживали дух народа. Он предвидел, что царь Саул станет жестоким и будет вести греховную жизнь.В этот день на Руси жены готовили большой обед, а дочери дарили отцам вышитые новые рубашки. Сельские жители собирали последний урожай – морковь и свеклу. Сохранилось и бытовое поверье: чем ниже хозяйка наклонится к грядке, тем больше сил от нее возьмет. Именно 2 сентября ходили в лес за первым урожаем опят.В домах жарили картошку с грибами, жители верили, что это блюдо принесет богатый урожай и сытую зиму. Обязательно на стол ставили свеклу. Чаще ее собирали молодые незамужние девушки. Было поверье: красоты обретет больше та невеста, что «свекольнице кланяется».Что нельзя делать 2 сентябряРодителям запрещается оставлять детей без присмотра – считалось, что за ними в этот день могут прийти злые духи.Нельзя стричь волосы и ногти в Самойлов день, таким образом укорачиваешь свою жизнь, верили люди.Также не стоит ссориться 2 сентября. Плохой приметой считается не только открытый конфликт, но и любой способ выяснения отношений.Не рекомендуется в этот день заниматься сватовством и разговаривать о женитьбе. А новый знакомый в будущем может навредить.Что можно делать в Самойлов деньТрадиционно в этот день радуют мужчин. Стоит порадовать кого-либо из представителей сильного пола в семье – сына, брата, отца или мужа.Народные приметы 2 сентябряЖуравли плавно и высоко летят — хороший знак, осень порадует теплом.Высокие облака — к ясному деньку, а низкие — к дождям.Солнце зашло в туман — жди дождей.Много рябины созрело ко 2 сентября — много будет дождей, зато урожай овса порадует.Фото: pxfuel.com/ru