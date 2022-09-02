Прогноз на осень от Василисы Володиной не утешительный.

Прогноз на осень от Василисы Володиной не утешительный.С конца октября по начало ноября ожидается осенний коридор затмений. Об этом предупредила знаменитый астролог Василиса Володина, поделившись прогнозом. По ее словам, необходимо быть очень осторожными в эти дни, на время исключить из своей жизни риск. Затмения всегда приводят к чему-то неожиданному, отметила эксперт.Володина попросила россиян не кататься на горных лыжах и не прыгать с парашютом с 23 октября по 11 ноября. В этот период велика вероятность травм. Также не стоит назначать на эти дни свадьбы. Василиса упомянула печальную статистику: многие пары, заключившие брак во время коридора затмений, разводятся. Не нужно планировать и на это время и другие начинания, считает астролог.Говоря о ситуации в мире, Володина не стала давать обнадеживающих прогнозов. Напротив, она лишний раз подтвердила, что осенью 2022-го ничего кардинально не изменится. Напряжение продолжает витать в воздухе. Ситуация станет более понятной лишь к весне 2023-го, сказала эксперт.В период, когда не стоит планировать ничего грандиозного, будет полезным посвятить себя чему-то простому и обыденному. Например, в сентябре можно заняться делами в саду и огороде. Перед началом этого достаточно лишь посмотреть прогноз погоды и заглянуть в лунный календарь. "" приводит слова астролога Анны Лебеденко, которая рассказала, как правильно ухаживать за растениями.