Организация для детей с ограниченными возможностями АРДИ «Свет» исполнилось 27 лет. За эти годы она объединила общей идеей 6 тысяч человек. Основатели и бессменные лидеры ассоциации –

Организация для детей с ограниченными возможностями АРДИ «Свет» исполнилось 27 лет. За эти годы она объединила общей идеей 6 тысяч человек. Основатели и бессменные лидеры ассоциации – Любовь и Юрий Кац. В свое время у них родился особенный малыш. Это положило начало их детища. А главной целью организации стала помощь людям с особенностями развития. Любовь