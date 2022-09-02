Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев пригласил представителей политических партий принять участие в видеонаблюдении за выборами.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев пригласил представителей политических партий принять участие в видеонаблюдении за выборами.Для полноценной работы видеонаблюдателей на площадке по наблюдению за выборами установят компьютеры и проведут интернет. Будут присутствовать юристы, которые в случае необходимости проведут консультации."Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования – приглашаем вас воспользоваться этой возможностью. Обеспечить прозрачные и честные выборы – наша с вами общая задача", – сообщил Ковалев.Возможности видеоцентра Общественного штаба позволят убедиться в соблюдении законности голосования на избирательных участках. При возникновении нестандартной ситуации на нарушение отреагируют моментально.Все дни голосования трансляции будут вестись круглосуточно. Партии смогут направить в видеоцентр по несколько человек. Они имеют возможность находиться там круглые сутки и посменно следить за ходом выборов.При возникновении подозрения о нарушении любой наблюдатель сможет сообщить в Группу разбора. Там детально проанализируют информацию с камер видеонаблюдения, свяжутся с членами участковых избирательных комиссий и наблюдателями на участках. При необходимости на место направится Группа мобильного реагирования.Помимо видеонаблюдения законность и прозрачность голосования . Восемь тысяч человек уже прошли обучение. Наблюдателям читают лекции по основам избирательного права, обучают пользоваться приложением "Мобильный наблюдатель", дают советы по работе на участках.Жители столицы будут выбирать муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Проголосуют жители всех районов города, кроме Щукина и Троицкого и Новомосковского округов. Вместе с традиционным форматом выборы будут проходить онлайн.