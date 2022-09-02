Девяносто девять лет на посту. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают...

Девяносто девять лет на посту. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники патрульно-постовой службы полиции.Днём основания принято считать 2 сентября 1923 года. Тогда приказом НКВД была утверждена "Инструкция постовому милиционеру". Спустя несколько лет подразделения ППС были созданы практически во всех крупных городах страны. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции при УВД Владимирской области появился в 1980-м. Сегодня сотрудники ППС есть во всех районах Владимирской области. В состав службы включены кинологи и кавалеристы. Сотрудники именно этой службы первыми прибывают туда, где людям нужна помощь.Видео ГУ МВД по Владимирской области.