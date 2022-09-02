Жители могут задавать вопросы в личных аккаунтах главы региона.

Накануне выборов губернатора Владимирской области Александр Авдеев проведёт четвёртую прямую линию с населением. Она состоится 6 сентября в 17.30.Жители могут задавать вопросы в личных главы региона. Сбор проблем завершится 5 сентября в 12 часов.Предыдущие прямые эфиры состоялись в декабре 2021 года, 25 января и 21 апреля.