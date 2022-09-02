С рабочим визитом в регионе - Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в ЦФО. Полпред...

С рабочим визитом в регионе - Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в ЦФО. Полпред принял участие в работе промышленно-инвестиционного конгресса. О его итогах- Мария Платанюк.Промышленность. Инвестиции. Будущее. Вектор в условиях новой экономической реальности. Центральная Россия и вместе с ней Владимирская область вносят свой вклад в обеспечение "промышленной безопасности". Игорь Щёголев- полномочный представитель Президента в ЦФО оценивает потенциал региона.- Дефицит с кадрами есть? Да, дефицит есть. Устраиваем набор, потому что очень много программ по импортозамещению.Высокого гостя сопровождает глава области Александр Авдеев. В центре внимания - экономика в комплексе. От пищевой промышленности до производства автокомпонентов. И, к примеру, пассажирского транспорта.- 26 посадочных мест. 52 полная загрузка. Так как он работает на газе, он экологически чистый.Разговор с промышленниками- о технологиях, кадрах, объемах, поддержке. Заинтересовали полпреда Президента и вот такие снегоболотоходы на шинах сверхнизкого давления. Сделано во Владимире! Такие используют для работ на труднопроходимой местности. Востребованы они и у спасателей.Алексей Шляпунов, начальник производства:- Это уникальная разработка, были поставки за рубеж. В Китай в прошлом году были поставки четырех машин.Преодолеть санкционные сложности и риски. Глава региона Александр Авдеев уверен: залог экономического успеха -человеческий капитал. Технологический "прорыв" и развитие всегда обеспечивают люди.Мария Платанюк:- Выставка, которая проходит в день промышленно-инвестиционного конгресса отражает весь спектр экономики Владимирской области. Отрасли- локомотивы. От точного машиностроения до наукоёмких технологий. К примеру, вот такие радиолокационные станции кругового обзора "Подлёт-М" делают в Муроме. Безусловно, это макет. Настоящая продукция используется, в первую очередь, для защиты российских рубежей.Какой бизнес "ответственный"? Какой должна быть новая инвестиционная политика? Вопросы, которые звучат на пленарном заседании. Экономическую дискуссию модерируют заместитель полпреда Президента Артур Ниязметов и Андрей Шпиленко, директор Российской Ассоциации кластеров, технопарков и Особых экономических зон. Обсудили на встрече и так называемый ЭКГ - рейтинг. Его "киты": Экология, Кадры, Государство. На федеральном уровне оценивается вклад компаний в сохранение окружающей среды, развитие страны, создание достойных условий труда. 33-ий регион - в лидерах.Игорь Щёголев, полномочный представитель Президента в Центральном Федеральном округе:- Мы только эту инициативу запустили и буквально предварительно провели оценку компаний всего Центрального Федерального округа. На основании тех данных, которые есть у государства. И Владимирская область заняла первое место. Предприятия Владимирской области, которые соответствуют этим критериям, заняли очень высокие позиции)) Игорь Щёголев высоко оценил промышленный курс Александра Авдеева. Многие экономические инициативы региона уже получили федеральную поддержку. Работа на повышение инвестиционной привлекательности продолжается.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Мы первые прошли процедуру и первыми в стране получили статус промтехнопарка для группы компаний, которые находятся в Киржаче. Мы заявились на особую экономическую зону, мы получили поддержку на муромскую площадку создания производства по мехатронике. Нам важно обеспечить, безусловно, с уклоном на качество. Но нам важно и количество- рабочих мест, потенциальных точек роста.Важнейший итог конгресса- подписание соглашения между администрацией Владимирской области и Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон. Регион станет пилотной площадкой по созданию промышленных технопарков. Опыт нашей области ценен для всей страны. "Экономическое пожелание" от полпреда- "Полный вперед!"Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".