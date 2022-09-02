Игорь Щёголев посетил «Промсвязь» и «Борец-НЕО».

Игорь Щёголев и Александр Авдеев обсудили методы решения проблемы дефицита квалифицированных кадров на примере промышленных предприятий Юрьев-Польского района. В рамках рабочей поездки полпред Президента РФ в ЦФО посетил два предприятия: «Промсвязь» и «Борец-НЕО».Завод «Промсвязь», который производит электропитающие установки, сотрудничает с «Ростелекомом», «Московскими городскими телефонными сетями», «Мобильными телесистемами», «РЖД» и «Газпромом». Клиентами «Борец-НЕО», занимающегося выпуском оборудования для нефтяной отрасли, являются Роснефть, Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Русснефть. Везде наблюдается нехватка специалистов.Врио губернатора сообщил Игорю Щёголеву, что для обучения инженеров выстраивается взаимодействие ВлГУ. В регионе также планируют создать мини-кластеры для подготовки высокотехнологичных кадров.