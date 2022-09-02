Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения администрацией Вязниковского...

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения администрацией Вязниковского района требований по обеспечению безопасности дорожного движения.Установлено, что автомобильная дорога и тротуар у дома № 4 мкр. Дечинский г. Вязники включена в муниципальную собственность как дорога местного значения, при этом она находится в ненадлежащем состоянии.В ходе проверки на автодороге выявлены дефекты дорожного покрытия и несоответствие тротуара установленным требованиям, что создаёт условия для ДТП и причинению вреда жизни и здоровью участникам дорожного движения.По результатам проверки прокурор обратился в Вязниковский городской суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Вязниковского района незаконным. По решению суда администрация должна привести дорожное покрытие проезжей части автомобильной дороги в соответствие с требованиями законодательства, а также произвести ремонт тротуара.Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.Фото: Официальный телеграм-канал Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области