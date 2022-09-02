Страсти, развернувшиеся на съемках скандального шоу Беременна в 16 не заканчиваются на экране. Спустя два года после съемок участницы продолжают доказывать свое право быть матерями.

Страсти, развернувшиеся на съемках скандального шоу "Беременна в 16" не заканчиваются на экране. Спустя два года после съемок участницы продолжают доказывать свое право быть матерями.Снежана Гилберт,более известная для своих подписчиков как Снежана Фартуна, звезда второго сезонароссийской адаптации шоу "Беременна в 16" оказалась в центрескандала. Мать девушки похитила трехлетнюю дочку Снежаны Аделину во время застольяи исчезла в неизвестном направлении.По словамСнежаны, она одна обеспечивала свою семью. Отец Аделины выбрал не приниматьучастие в воспитании девочки, поэтому героиня сама оплачивала квартиру,продукты, дорогие секции и корм для собак. Мама помогала с бытом.Все изменилось,когда Снежана и ее новый молодой человек решили съехаться. Маме новый избранникдочери не понравился, да и поведение дочери, а впоследствии она вовсе перешлана оскорбления."Онанеобоснованно называет наркоманкой, психически больной, а моего молодогочеловека сутенером. Убеждает всех, что моя цель – зарабатывать на ребёнке,хайпить".26 августа матьСнежаны пригласила пару с ребенком на семейный праздник — малышке исполнилосьтри года. После праздника она силой забрала ребёнка и уехала в неизвестномнаправлении.Снежанаобъясняет: "Цель моей мамы – лишить меня родительских прав, и сделать себяи своего нового неизвестного мужчину родителем Аделины". Мать уже написалазаявление в полицию и органы опеки. Пока идет проверка девочка живет сбабушкой, со Снежаной они не видятся.Молодая мама подозревает,что правоохранительные органы уже договорились на особые условия сотрудничества.Сама Снежана говорит, что у нее нет никакой поддержки и вся надежда только намедийность, иначе — прощай материнство.