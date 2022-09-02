Страсти, развернувшиеся на съемках скандального шоу Беременна в 16 не заканчиваются на экране. Спустя два года после съемок участницы продолжают доказывать свое право быть матерями.
Страсти, развернувшиеся на съемках скандального шоу "Беременна в 16" не заканчиваются на экране. Спустя два года после съемок участницы продолжают доказывать свое право быть матерями.
Снежана Гилберт,
более известная для своих подписчиков как Снежана Фартуна, звезда второго сезона
российской адаптации шоу "Беременна в 16" оказалась в центре
скандала. Мать девушки похитила трехлетнюю дочку Снежаны Аделину во время застолья
и исчезла в неизвестном направлении.
По словам
Снежаны, она одна обеспечивала свою семью. Отец Аделины выбрал не принимать
участие в воспитании девочки, поэтому героиня сама оплачивала квартиру,
продукты, дорогие секции и корм для собак. Мама помогала с бытом.
Все изменилось,
когда Снежана и ее новый молодой человек решили съехаться. Маме новый избранник
дочери не понравился, да и поведение дочери, а впоследствии она вовсе перешла
на оскорбления.
"Она
необоснованно называет наркоманкой, психически больной, а моего молодого
человека сутенером. Убеждает всех, что моя цель – зарабатывать на ребёнке,
хайпить".
26 августа мать
Снежаны пригласила пару с ребенком на семейный праздник — малышке исполнилось
три года. После праздника она силой забрала ребёнка и уехала в неизвестном
направлении.
Снежана
объясняет: "Цель моей мамы – лишить меня родительских прав, и сделать себя
и своего нового неизвестного мужчину родителем Аделины". Мать уже написала
заявление в полицию и органы опеки. Пока идет проверка девочка живет с
бабушкой, со Снежаной они не видятся.
Молодая мама подозревает,
что правоохранительные органы уже договорились на особые условия сотрудничества.
Сама Снежана говорит, что у нее нет никакой поддержки и вся надежда только на
медийность, иначе — прощай материнство.