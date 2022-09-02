Личная жизнь онкобольной Анастасии Заворотнюк напоминает страшный сон.
Личная жизнь онкобольной Анастасии Заворотнюк напоминает страшный сон.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк три раза выходила замуж. Каждый роман актрисы тянет на отдельный сериал с изменами, интригами, страстями и тяжелым расставанием.
С первым мужем, немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом Анастасия Заворотнюк прожила всего год. После развода он с теплом и нежностью говорил о ней.
От второго супруга, бизнесмена Дмитрия Стрюкова Анастасия Заворотнюк родила двух детей Анну и Майкла. Но когда карьера актрисы пошла в гору, семья стала разваливаться. Муж ужасно ревновал ее ко всем подряд, что только усугублялось после публикаций в СМИ о ее интрижках. Скандалист заявлялся к ней на съемки сериала "Моя прекрасная няня" и проекта "Танцы со звездами" и пытался контролировать каждый шаг.
В 2006 году в паре произошла крупная ссора , повлекшая развод. В один из вечеров Стрюков решил выяснить отношения с Заворотнюк и преследовал ее автомобиль за рулем своей машиной. Погоню заметили в СМИ, пресса караваном следовала за ними. В итоге пара остановилась и устроила драку, пишет .
Анастасия Заворотнюк выбежала из машины и просила охрану помочь ей, но Дмитрий уже схватил ее за верхнюю одежду и тряс изо всех сил.
"Дима меня и не думает отпускать, колошматит", – писала в своей книге "Начало" Анастасия Заворотнюк.
Кадры мерзкой драки Заворотнюк с мужем облетели все СМИ.